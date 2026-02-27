La Ciociaria apre al Golfo missione miliardaria per il rilancio industriale

La provincia di Frosinone annuncia una nuova strategia di espansione, puntando a entrare nelle rotte della diplomazia economica tra l’Italia e i Paesi del Golfo. L’obiettivo è attrarre investimenti e rilanciare l’industria locale, superando i confini nazionali e rafforzando i rapporti con il Golfo. La missione coinvolge rappresentanti istituzionali e imprenditori pronti a sviluppare nuove opportunità commerciali.

(Adnkronos) – Il territorio della provincia di Frosinone punta a uscire dai confini nazionali per inserirsi stabilmente nelle rotte della diplomazia economica tra l'Italia e i Paesi del Golfo. L'incontro operativo promosso da MSDesk Italy presso la Corte d'Avalos ha delineato una strategia chiara: trasformare il solido tessuto manifatturiero e il polo farmaceutico d'eccellenza ciociaro.