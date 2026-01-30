melfi e atessa puntano al rilancio cassino attende ancora un futuro industriale certo

Melfi e Atessa si preparano a lanciare nuovi modelli nelle loro fabbriche. Le due città puntano al rilancio industriale e sperano di attirare investimenti, mentre Cassino aspetta ancora un futuro stabile per l’industria. La ripresa sembra più vicina per alcuni, ancora incerta per altri.

Melfi e Atessa si preparano a un nuovo capitolo industriale con l’annuncio di nuovi modelli da lanciare nelle loro fabbriche, segnando un segnale positivo per il futuro del settore automobilistico in Italia. Stellantis, il colosso dell’auto che ha rilevato il gruppo Fiat Chrysler, ha confermato l’imminente avvio di progetti strategici nei due stabilimenti campani e molisani, che potrebbero portare a un rilancio occupazionale e a un rafforzamento della produzione locale. A Melfi, già da anni centro nevralgico della produzione di SUV e veicoli elettrici, si prevede l’ingresso di una nuova generazione di modelli a basso impatto ambientale, con investimenti mirati a modernizzare le linee di montaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

