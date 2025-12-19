Un piano industriale per il rilancio e la crescita a lungo periodo
Chateau d’Ax, marchio storico italiano di interesse nazionale, annuncia con soddisfazione la conclusione positiva del percorso di concordato preventivo in continuità. Un importante traguardo che segna il rilancio e la crescita a lungo termine, consolidando la stabilità finanziaria, la sostenibilità economica e la continuità operativa del brand. Un nuovo capitolo che apre prospettive di sviluppo e rafforzamento nel mercato nazionale e internazionale.
Chateau d’Ax, Marchio Storico Italiano di Interesse Nazionale, annuncia la conclusione con esito positivo del percorso di concordato preventivo in continuità, raggiungendo gli obiettivi di stabilità finanziaria, sostenibilità economica e continuità operativa. L’azienda ora è pronta ad avviare la fase esecutiva del nuovo piano industriale, orientato al rilancio e alla crescita nel lungo periodo. Un risultato reso possibile grazie al supporto della famiglia Colombo, alla collaborazione di fornitori, partner industriali e commerciali, e all’impegno di tutti i dipendenti che hanno accompagnato con passione e determinazione l’azienda nel processo di risanamento e riorganizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
