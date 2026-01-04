Il Fiamma Olimpica Day | la fiaccola in viaggio nel sud delle Marche attesa ad Ancona nel pomeriggio

La Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sta attraversando le Marche, toccando 12 comuni tra oggi e domani. La partenza dalla prima tappa è avvenuta questa mattina alle 9, con il percorso che prosegue nel rispetto dei tempi previsti. Nel pomeriggio, la fiaccola arriverà ad Ancona, portando avanti il simbolo delle Olimpiadi e della condivisione sportiva nel territorio locale.

La Fiamma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata nelle Marche dove toccherà 12 comuni tra oggi e domani: tempi rispettati per la partenza stamattina, alle 9.24, da Ascoli Piceno con tanta gente ad accoglierla nonostante la pioggia battente e l'accensione del braciere con il.

Urbino, la fiaccola olimpica all’ombra dei Torricini: domani partenza da Santa Lucia alle 11.30, ecco il programma - URBINO Riflettori puntati sulla città ducale per il passaggio della fiamma olimpica che dalle 11. msn.com

Domenica passa in centro la fiaccola olimpica: ecco il percorso. Sarà l'ultima iniziativa legata ad Ascoli Città europea dello sport - ASCOLI Domenica, Ascoli concluderà l'anno come Città europea dello sport con un evento emozionante: il passaggio della fiaccola olimpica in vista dei Giochi invernali ... corriereadriatico.it

Mercoledì 14 gennaio Varese ospita il tour della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 con un evento che partirà dal palaghiaccio per concludersi ai Giardini Estensi LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/varese-si-prepara-per-larrivo-della-fiaccol - facebook.com facebook

