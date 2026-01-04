Il Fiamma Olimpica Day | la fiaccola in viaggio nel sud delle Marche attesa ad Ancona nel pomeriggio

La Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sta attraversando le Marche, toccando 12 comuni tra oggi e domani. La partenza dalla prima tappa è avvenuta questa mattina alle 9, con il percorso che prosegue nel rispetto dei tempi previsti. Nel pomeriggio, la fiaccola arriverà ad Ancona, portando avanti il simbolo delle Olimpiadi e della condivisione sportiva nel territorio locale.

La Fiamma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è arrivata nelle Marche dove toccherà 12 comuni tra oggi e domani: tempi rispettati per la partenza stamattina, alle 9.24, da Ascoli Piceno con tanta gente ad accoglierla nonostante la pioggia battente e l'accensione del braciere con il. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

