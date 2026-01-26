Da Ancona al Tirreno | al porto di Ancona il varo delle Pelikan Classe A per portare innovazione e sostenibilità

Dal porto di Ancona prende avvio un progetto italiano dedicato alla Blue Economy, con il varo delle Pelikan Classe “A”. Questa iniziativa mira a promuovere innovazione e sostenibilità nel settore marittimo, rafforzando la presenza della cantieristica dell’Adriatico centrale. Un passo importante per lo sviluppo economico e ambientale della regione, che conferma l’impegno italiano nel settore marittimo e della tutela del mare.

ANCONA – Dal cuore della cantieristica dell'Adriatico centrale prende il via un progetto di eccellenza italiana destinato a rafforzare la Blue Economy nel centro-sud Italia. Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 13, presso lo Scalo d'Alaggio del Porto Turistico "La Marina Dorica", saranno varate due imbarcazioni gemelle Pelikan Classe "A", simbolo di tecnologia avanzata, sostenibilità e innovazione navale tutta marchigiana. Le due unità, interamente progettate e realizzate ad Ancona dal cantiere Cpn e di proprietà di Garbage Group, anch'essa anconetana, saranno destinate ai porti di Napoli e Salerno, scali strategici per la logistica e la crescita del Mezzogiorno.

La nave umanitaria Solidaire è arrivata questa mattina al porto di Ancona, attraccando al molo 19 con 26 migranti a bordo, tra cui sei minori.

È stata presentata oggi ad Ancona la 61ª Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, in programma dal 9 al 15 marzo 2026.

