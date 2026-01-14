Referendum riforma della giustizia il sondaggio | sì in vantaggio

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina, con i sondaggi che mostrano un lieve vantaggio del sì. Tuttavia, molti italiani non hanno ancora deciso se partecipare alle urne il 22 e 23 marzo 2026. La partecipazione e le opinioni sull’argomento restano temi di interesse pubblico, mentre si avvicina il momento di esprimere la propria scelta in una consultazione che potrebbe avere ripercussioni significative sul sistema giudiziario.

(Adnkronos) – Il sì in vantaggio nel referendum sulla riforma della giustizia ma molti italiani non sanno ancora se andranno a votare il 22 e 23 marzo 2026. E' il quadro delineato dal sondaggio Only Numbers – di Alessandra Ghisleri – per Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa su Raiuno. Il 41% degli .

Referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo: cosa dicono i sondaggi - Sul referendum prevale chi si dichiara favorevole alla riforma della giustizia varata dal governo Meloni e su cui gli italiani si esprimeranno il 22 e il 23 marzo. today.it

Referendum giustizia, decisa la data: 22-23 marzo 2026. Il sì alla riforma costituzionale tra il 55 e il 60%. I sondaggi riservati in mano a Meloni e Tajani - Per Meloni questo scenario sarebbe il trampolino di lancio per vincere, con la nuova legge elettorale sul modello Regionali, le Politiche 2027 Ottimismo. affaritaliani.it

Referendum riforma Giustizia, dibattito con Gaia Tortora e Antonio Di Pietro

Al referendum non voteremo su una generica “riforma della giustizia”. Voteremo su uno stravolgimento della magistratura voluto dal governo Meloni, che non risolve nemmeno uno dei problemi reali che i cittadini vivono ogni giorno: processi lunghi, uffici sotto - facebook.com facebook

Riforma della giustizia, governo sceglie le date del referendum: quando si vota x.com

