Nella puntata di questa settimana, si è assistito a uno scambio di battute tra Corrado Formigli e Italo Bocchino, incentrato sui recenti sondaggi politici. Il confronto ha evidenziato differenze di opinione tra il conduttore e l’ospite, offrendo uno sguardo sobrio e diretto sulle tematiche attuali riguardanti Fratelli d’Italia. Un momento che riflette il tono equilibrato e analitico tipico del programma, senza ricorrere a enfasi o sensazionalismi

Non c’è giovedì sera che non veda Corrado Formigli tentare il colpaccio dialettico contro Italo Bocchino, ormai ospite fisso e bersaglio mobile preferito delle incursioni sarcastiche del conduttore di La7. Ma anche stavolta, a PiazzaPulita, il tentativo del padrone di casa di mettere all’angolo l’invitato si è trasformato in un clamoroso autogol, certificato dai numeri implacabili del sondaggio di Renato Mannheimer. Ma procediamo con ordine. Botta e risposta (e gelo in studio) tra Formigli e Bocchino. L’occasione del “corpo a corpo” dialettico di turno è arrivata con la presentazione del sondaggio Eumetra illustrato da Mannheimer. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scintille tv sul sondaggio. Formigli punge, Bocchino gli smorza in sorrisetto in gola: fai più tu che io per i numeri di FdI (video)

Leggi anche: Bocchino gela Formigli, "mi piacciono queste trasmissioni!"

FdI spiana Daniela Preziosi: "Meloni fa politica, tu fai ridere"Durante l'evento di Atreju, Fratelli d'Italia, si sono susseguiti attacchi e confronti tra politici e opinionisti, in particolare nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sondaggio Amt, che scintille su Primocanale tra Piciocchi e D'Angelo; Ascolti tv, Scotti vs De Martino, che scintille! Gruber quasi da... Otto e Mezzo (e Del Debbio...) - I trend Auditel; Scintille tra Pd e destra | Ora più condivisione | Martedì solo silenzio.

Sondaggio Amt, che scintille su Primocanale tra Piciocchi e D'AngeloDopo il sondaggio pubblicato ieri da Primocanale su Amt, si sono immediatamente scatenate le reazioni politiche. Durante il Programma Politico di Primocanale accesa discussione tra l'ex vicesindaco di ... primocanale.it

«Dovrei acquistare Ryanair e mettere al comando qualcuno il cui vero nome è Ryan». Con un sondaggio sul suo profilo X, Elon Musk riaccende la polemica con il ceo di Ryanair Michael O’Leary, che si rifiuta di installare Starlink, il servizio di internet satellita facebook