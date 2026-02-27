La canzone di Mara Sattei a Sanremo 2026 | di cosa parla ‘Le cose che non sai di me’

La cantante torna a esibirsi a Sanremo con una nuova canzone che riprende alcuni temi del suo debutto. La performance si inserisce in un percorso artistico che si sta sviluppando nel tempo. La canzone affronta argomenti legati alla sfera personale, offrendo uno spunto di riflessione sul rapporto tra artista e pubblico. La presenza sul palco si inserisce in un contesto di continuità e crescita.

Sanremo – Mara Sattei torna al Festival di Sanremo dopo 'Duemilaminuti' e lo fa con 'Le cose che non sai di me', un brano in qualche modo in continuità con quello con il quale aveva esordito sul palco del Teatro Ariston. "È come se fosse il mio primo Sanremo perché lo affronto da cantautrice: vado lì con il brano scritto da me, quindi con le mie parole, le mie emozioni e mi apro al grande pubblico che ancora oggi non mi conosce sotto questo punto di vista. Ovviamente non è come la prima volta, perché so cosa mi aspetta, ma l'intensità dell'emozione rimane" ha raccontato a Cosmopolitan.

