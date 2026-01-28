Sanremo 2026 Mara Sattei canta Le cose che non sai di me Testo e di cosa parla la canzone

Mara Sattei si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 e questa volta porta con sé la sua canzone “Le cose che non sai di me”. È un brano che parla di segreti, emozioni nascoste e di ciò che spesso non riusciamo a dire agli altri. La cantante, conosciuta per il suo stile sincero, si apre attraverso questa canzone, dando un’idea di chi è davvero. La sua partecipazione tra i big rappresenta un momento importante per lei, che si mette alla prova davanti a un pubblico più vasto.

Per Mara Sattei, la partecipazione tra i Big di Sanremo 2026 arriva come un momento di esposizione e scoperta. Un ritorno sul palco dell'Ariston che non ha a che fare con l'urgenza o con la spettacolarità, ma con il bisogno di condividere qualcosa di profondamente personale. Per farlo, la cantante ha scelto di cantare Le cose che non sai di me, un brano che nasce lontano da qualsiasi costruzione e la accompagna in un racconto che trova nel Festival il luogo giusto per essere ascoltato. Mara Sattei, cosa canta al "Festival di Sanremo 2026". Il brano con cui Mara Sattei torna a Sanremo 2026 si intitola Le cose che non sai di me: un pezzo di cui, dopo aver presentato il titolo con Carlo Conti durante Sarà Sanremo, la cantante ha voluto raccontare la nascita in un'intervista per i canali social della kermesse.

