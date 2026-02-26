Sanremo il testo della canzone Le cose che non sai di me di Mara Sattei

A Sanremo, Mara Sattei torna a presentarsi con il brano “Le cose che non sai di me”. La cantautrice romana, conosciuta per il suo stile, affronta questa edizione con una canzone che parla di sentimenti nascosti e di esperienze personali. La sua partecipazione segna un momento importante della sua carriera, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

In gara per la seconda volta a Sanremo, Mara Sattei, cantautrice romana, all'anagrafe Sara Mattei, si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio, con il suo brano Le cose che non sai di me, ad un giorno dall'uscita del suo nuovo album, il 27 febbraio, dal titolo Che me ne faccio del tempo. La canzone con cui si presenta in gara è una ballad intensa, dedicata al fidanzato, futuro marito e suo produttore musicale, Alessandro Donadei e si inserisce nel percorso di svolta cantautorale di una delle più interessanti nuove artiste della scena pop italiana.

Mara Sattei canta “Le cose che non sai di me”: Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Mara Sattei, nome d’arte di Sara Mattei, sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Mara Sattei canta Le cose che non sai di me. Testo e di cosa parla la canzonePer Mara Sattei, la partecipazione tra i Big di Sanremo 2026 arriva come un momento di esposizione e scoperta.

