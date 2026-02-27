La bambina ritrovata in una cascina in Piemonte | Comprata e venduta tra Kazakistan e Georgia

Una bambina di due anni e mezzo è stata trovata in una cascina nel Piemonte settentrionale. La piccola, nata a Tbilisi, era stata acquistata e venduta tra il Kazakistan e la Georgia, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine. La scoperta è avvenuta durante un intervento di routine in una zona rurale del Chivassese, dove i militari hanno rinvenuto la minore in buona salute.

Si chiama Nicole, ha due anni e mezzo ed è nata a Tbilisi il 20 giugno 2023. I carabinieri l’hanno trovata a Ivrea in una cascina del Chivassese. Insieme a un uomo che diceva di essere suo padre. Ma il test del Dna lo ha smentito. Di lei, dice La Stampa, si sa che la madre l’avrebbe partorita in Georgia. E subito dopo avrebbe depositato in ambasciata un documento con cui dichiarava di non volerla. Adesso lei è in attesa di adozione. La procedura è seguita dal tribunale minorile di Torino. C’è già una famiglia pronta ad accoglierla. L’inchiesta è stata chiusa nei giorni scorsi dalla procura di Ivrea guidata da Gabriella Viglione. L’uomo che l’ha portata in Italia ha 55 anni ed è disoccupato. 🔗 Leggi su Open.online

