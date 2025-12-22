Cascina tre rottweiler contro una bambina | il gesto del finanziere che ha scongiurato il peggio

Un finanziere fuori servizio ha salvato una studentessa undicenne dall'aggressione di tre rottweiler avvenuta alla fermata dello scuolabus a Cascina; la giovane ha riportato ferite alle gambe guaribili in 21 giorni, mentre per i proprietari dei cani è scattata la denuncia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Aggredita da tre rottweiler alla fermata dello scuolabus: finanziere salva una bambina di 11 anni

Leggi anche: Bambina aggredita da tre Rottweiler alla fermata del bus: un finanziere fuori servizio la salva

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Coraggio e prontezza a Cascina: finanziere salva bambina circondata da tre Rottweiler - Un finanziere libero dal servizio ha salvato una bambina di 11 anni circondata da tre Rottweiler alla fermata dello scuolabus a Cascina, evitando conseguenze più gravi e accompagnandola in sicurezza a ... news.fidelityhouse.eu