Cascina tre rottweiler contro una bambina | il gesto del finanziere che ha scongiurato il peggio

22 dic 2025

Un finanziere fuori servizio ha salvato una studentessa undicenne dall'aggressione di tre rottweiler avvenuta alla fermata dello scuolabus a Cascina; la giovane ha riportato ferite alle gambe guaribili in 21 giorni, mentre per i proprietari dei cani è scattata la denuncia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

