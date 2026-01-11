Lelettorale | Schlein ' nessuna proposta arrivata se arriva la guarderemo'
Sul tema della legge elettorale, finora non è stata presentata alcuna proposta formale. La leadership del partito afferma di essere disponibile a valutarla qualora venisse presentata, mantenendo un atteggiamento aperto e senza pregiudizi. La situazione rimane in attesa di eventuali novità ufficiali, mentre si sottolinea l’importanza di un confronto costruttivo e trasparente.
Roma, 11 gen (Adnkronos) - Sulla legge elettorale "una proposta formale non è mai arrivata, se arriva la guarderemo perché non abbiamo pregiudiziali. Ma se la premessa è che hanno paura di perdere o ci vogliono regalare come antipasto il premierato sarà difficile fare una discussione". Lo ha detto Elly Schlien a In onda. 🔗 Leggi su Iltempo.it
