Lelettorale | Rosato ' premio scatta presto eed è troppo alto'

Il leader di un partito politico ha commentato la proposta di legge elettorale, affermando che il premio di maggioranza si attiva troppo presto e risulta troppo elevato. Ha sottolineato che ci sono aspetti positivi e negativi nella riforma, senza entrare in dettagli più approfonditi. La discussione sulla legge elettorale prosegue nel Parlamento, con diverse opinioni che si confrontano sui punti principali del testo.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Questa proposta di legge elettorale ha pregi e difetti. Il premio di maggioranza scatta troppo presto ed è troppo alto e c'è un tema legato a questo ballottaggio che non tiene conto di alcune ipotesi di scuola: cosa succede se in un ramo del Parlamento si raggiunge il 40% e nell'altro ramo no? Si svolge il ballottaggio solo per una Camera e il premio scatta lo stesso? Una legge elettorale queste cose le deve considerare e precisare”. Così il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervenendo a Radio Cusano Campus sulla legge elettorale. “L'assenza delle preferenze non è necessariamente un limite - prosegue Rosato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

