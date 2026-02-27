Kyle Anderson torna ai Timberwolves dopo il buyout con i Grizzlies

Kyle Anderson torna ai Timberwolves dopo aver concluso un buyout con i Memphis Grizzlies. L’accordo tra il giocatore e la squadra di Minneapolis è stato ufficializzato poco fa, dopo che Anderson si è svincolato dalla franchigia del Tennessee. La sua firma segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con il giocatore pronto a tornare in campo con i Timberwolves.

In un’operazione strategica, Kyle Anderson ha concluso un accordo di buyout con i Memphis Grizzlies, con l’intenzione di firmare successivamente con i Minnesota Timberwolves, non appena completerà le procedure di waiver. Questa scelta rappresenta un'importante opportunità sia per il giocatore sia per la squadra del Minnesota, che potrà rafforzare il reparto di gestione del pallone con un profilo di grande esperienza e versatilità. Dopo la trade degli Utah Jazz, Anderson ha disputato quattro incontri con Memphis, mettendo a referto una media di 9,2 punti e 3,5 rimbalzi in circa 22,3 minuti di media per partita. La decisione di Memphis di lasciarlo libero deriva dalla volontà di esplorare nuove opportunità più adatte alle proprie esigenze, aprendo la strada a un possibile trasferimento al Minnesota. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Kyle Anderson torna ai Timberwolves dopo il buyout con i Grizzlies Leggi anche: Mike Conley Jr. potrebbe tornare ai Timberwolves dopo l'addio agli Hornets? Mike Conley torna a rafforzare il backcourt dei TimberwolvesUn annuncio che cambia l’equilibrio della squadra arriva ufficialmente: Mike Conley torna a rinforzare i Minnesota Timberwolves.