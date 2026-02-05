Mike Conley Jr potrebbe tornare ai Timberwolves dopo l' addio agli Hornets?

I Timberwolves stanno valutando seriamente il ritorno di Mike Conley Jr. Dopo l’addio ai Charlotte Hornets, il veterano playmaker si trova senza squadra e potrebbe tornare a vestire la maglia dei Minnesota. La dirigenza sta facendo i suoi calcoli e potrebbe offrire un contratto per riportarlo in campo. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il taglio di Mike Conley Jr. da parte dei Charlotte Hornets mette il veterano playmaker sul mercato, rendendolo disponibile per nuove opportunità. La situazione resta in evoluzione, e la decisione apre scenari concreti per franchigie interessate a una guida esperta in cabina di regia e gestione del ritmo di gioco. La mossa dei Hornets crea la possibilità di una reunion con la franchigia che ha visto l'ex Ohio State in passato, prima di essere ceduto ai Bulls e successivamente girato agli Hornets tramite una trade. L'attuale contesto di mercato potrebbe facilitare una nuova collocazione per Conley, potenzialmente a Minnesota, dove una leadership consolidata dall'atleta potrebbe tornare utile al gruppo.

