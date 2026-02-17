Mike Conley torna a rafforzare il backcourt dei Timberwolves
I Minnesota Timberwolves hanno riaccolto Mike Conley, un ritorno che modifica subito le gerarchie in squadra. La sua presenza nel backcourt porta esperienza e nuove possibilità di gioco, soprattutto in vista della prossima stagione. Conley, che ha già vestito la maglia dei Timberwolves in passato, si è impegnato con il team per portare stabilità e leadership.
Un annuncio che cambia l’equilibrio della squadra arriva ufficialmente: Mike Conley torna a rinforzare i Minnesota Timberwolves. La decisione chiude una breve parentesi di scambi che aveva riguardato i giorni finali di mercato e ha portato a una ridefinizione del roster della franchigia. Conley, veterano playmaker al servizio della squadra, era stato coinvolto in operazioni che lo avevano portato prima ai Chicago Bulls e poi ai Charlotte Hornets durante l’ultima finestra di mercato. Dopo il taglio da parte degli Hornets, la firma con i timberwolves è arrivata per la restante parte della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
