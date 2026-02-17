Mike Conley torna a rafforzare il backcourt dei Timberwolves

I Minnesota Timberwolves hanno riaccolto Mike Conley, un ritorno che modifica subito le gerarchie in squadra. La sua presenza nel backcourt porta esperienza e nuove possibilità di gioco, soprattutto in vista della prossima stagione. Conley, che ha già vestito la maglia dei Timberwolves in passato, si è impegnato con il team per portare stabilità e leadership.

Un annuncio che cambia l’equilibrio della squadra arriva ufficialmente: Mike Conley torna a rinforzare i Minnesota Timberwolves. La decisione chiude una breve parentesi di scambi che aveva riguardato i giorni finali di mercato e ha portato a una ridefinizione del roster della franchigia. Conley, veterano playmaker al servizio della squadra, era stato coinvolto in operazioni che lo avevano portato prima ai Chicago Bulls e poi ai Charlotte Hornets durante l’ultima finestra di mercato. Dopo il taglio da parte degli Hornets, la firma con i timberwolves è arrivata per la restante parte della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Mike Conley torna a rafforzare il backcourt dei Timberwolves Mike Conley pronto al ritorno con i Minnesota TimberwolvesMike Conley si prepara a tornare in campo con i Minnesota Timberwolves. Mike Conley Jr. potrebbe tornare ai Timberwolves dopo l'addio agli Hornets?I Timberwolves stanno valutando seriamente il ritorno di Mike Conley Jr. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. I Minnesota Timberwolves restituiscono il posto a Mike ConleyI Minnesota Timberwolves riportano a casa Mike Conley Jr., firmandolo fino al termine della stagione 2025?26 dopo settimane movimentate in cui il veterano era stato scambiato due volte e poi tagliato, ... pianetabasket.com Mike Conley a Charlotte: c'è una possibilità che torni a Minnesota...Le regole della NBA sui trasferimenti dei giocatori sono precise e dettagliate. La cosiddetta Regola di Zydrunas Ilgauskas nacque proprio per evitare accordi di comodo ... pianetabasket.com I Minnesota Timberwolves restituiscono il posto a Mike Conley #NBA | #pianetabasket x.com Gli ultimi 4 giorni di Mike Conley: Martedì, Minnesota lo inserisce in una trade, dà l'addio ai Timberwolves, e diventa un nuovo giocatore dei Chicago Bulls Mercoledì, lascia i Chicago Bulls che lo girano a Charlotte e diventa un nuovo giocatore degli Hornets G facebook