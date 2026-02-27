La corsa Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 si avvicina, con gli appassionati pronti a seguire la gara attraverso vari canali televisivi e piattaforme di streaming. La competizione si svolge su un percorso che combina tratti di pavé e salite brevi, rendendo la sfida particolarmente dura per i ciclisti. Gli orari di partenza e di trasmissione sono stati annunciati, e gli spettatori potranno seguire tutto l’evento in diretta.

Nel calendario delle classiche del nord, il torneo di inizio stagione mette in evidenza una prova impegnativa su pavé e muri ridotti. La Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 propone un percorso consolidato, una distanza prossima ai 195 chilometri e un finale rapido che richiede tattica, posizionamento e resistenza continua. La manifestazione è in programma domenica 1 marzo e si svolge su 194,9 chilometri, con partenza dall’area di Kortrijk, dove il km 0 è a Kuurne, e arrivo conclusivo al termine della tappa. Il tracciato resta identico a quello della scorsa edizione, confermando la presenza di 13 muri e di tratti in pavé che incidono sul ritmo della corsa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 in diretta: canali TV, streaming e orari

