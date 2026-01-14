Dove vedere in tv la Superlega 2026 di volley oggi | orari partite 14 gennaio canali streaming

Dove seguire in TV la Superlega 2026 di volley oggi, 14 gennaio: orari, canali e streaming. La sedicesima giornata della stagione rappresenta un momento importante nella classifica e nell’andamento delle squadre. Ecco tutte le informazioni utili per seguire le partite e rimanere aggiornati sull’andamento della regular season.

La 16ª giornata della SuperLega Credem Banca rappresenta uno snodo centrale della regular season e arriva in un momento in cui la classifica inizia a pesare non solo in termini di punti, ma anche di inerzia psicologica. Il turno infrasettimanale distribuito tra mercoledì e giovedì mette sul piatto sfide di alto profilo, incroci diretti e partite che possono incidere in maniera concreta sulla corsa ai play off e sulla sempre più serrata lotta per la salvezza. Il match clou è senza discussione quello del PalaSport G. Panini, dove Valsa Group Modena ospita Itas Trentino. Una classica del volley italiano che arriva pochi giorni dopo due risultati molto significativi per entrambe.

