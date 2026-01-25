Dove vedere in tv la Superlega 2026 di volley oggi | orari partite 25 gennaio canali streaming

Per seguire in tv e streaming la Superlega 2026 di volley oggi, 25 gennaio, è importante conoscere orari, canali e piattaforme disponibili. La 18ª giornata rappresenta un appuntamento chiave per la classifica, con partite che potrebbero influenzare significativamente la stagione. Di seguito, tutte le informazioni utili per non perdere nessuna fase di questa importante giornata di volley.

La 18ª giornata di Superlega si presenta come uno dei momenti decisivi nella corsa al vertice, con una serie di incroci destinati a pesare in modo concreto sugli assetti della classifica. Il turno propone subito un big match come Perugia–Trento, affiancato da sfide ad alta tensione in chiave playoff e da confronti diretti che possono ridisegnare anche la lotta per la salvezza. Il piatto forte del weekend è senza dubbio la sfida tra Sir Susa Scai Perugia e Itas Trentino, in programma domenica alle 18.00 al Pala Barton Energy. Perugia arriva all’appuntamento da capolista con 44 punti e con il morale alto dopo aver battuto 3-0 il Berlin Recycling Volleys in Champions League, confermando solidità, profondità di roster e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

