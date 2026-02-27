Dove vedere in tv la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 | orari programma streaming

Il fine settimana segna l'inizio delle classiche del nord, con la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 che si prepara a regalare emozioni. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta televisiva o in streaming, con orari e programmi disponibili sui diversi canali. È un momento atteso dagli sportivi per vivere da vicino l’atmosfera di una delle competizioni più tradizionali del ciclismo internazionale.

Dopo le prime corse a tappe della stagione, è ora tempo dei primi appuntamenti sul pavé. Inizierà infatti nel fine settimana il grande spettacolo delle classiche del nord, corse in linea che conservano fascino e tradizione. I grandi interpreti sono pronti ad esaltarsi nuovamente sui rigidi percorsi che le regioni del Belgio propongono. Dopo l’Omloop Nieuwsblad, si proseguirà con l’attesa Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, in programma domenica 1 marzo. La corsa fiamminga presenta un percorso identico a quello della scorsa edizione, conquistata da Jasper Philipsen. Si partirà da Kortrijk (con il chilometro 0 a Kuurne) dove si ritornerà dopo 194,9 chilometri al termine di ben 13 muri ed alcuni tratti in pavé. 🔗 Leggi su Oasport.it

