Kessie, centrocampista ivoriano dell’Al Ahli, è un nome seguito dalla Juventus come possibile rinforzo per il reparto. Secondo fonti, il club arabo non intende cederlo a gennaio, rendendo difficile un trasferimento immediato. La situazione rimane da monitorare, con la Juventus che valuta alternative e possibili sviluppi futuri.

Kessie Juve, per Romano l’affare non si concluderà a gennaio visto che il club arabo non ha intenzione di lasciarlo partire. Le ultime. Il calciomercato è in costante fermento e uno dei nomi che sta infiammando le ultime ore è quello dell’ex centrocampista del Milan, Franck Kessié. A fare chiarezza sulla situazione è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, dove ha analizzato nel dettaglio i movimenti intorno all’ivoriano. Sebbene le voci di un addio immediato all’Arabia Saudita si siano rincorse velocemente, il giornalista ha frenato gli entusiasmi per l’immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kessie Juve, l'ivoriano è un obiettivo per il centrocampo bianconero: la posizione dell'Al Ahli svelata da Romano. I dettagli

