Calciomercato Juve nome caldo per il centrocampo bianconero | a gennaio può nascere l’opportunità giusta con una big di Serie A La novità

Calciomercato Juve, Ricci è l'innesto prioritario per la regia di Luciano Spalletti. Damien Comolli studia lo scambio con Federico Gatti per il mercato invernale. La Juventus ha messo nel mirino Samuele Ricci per elevare il tasso tecnico del centrocampo in vista del nuovo anno. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'amministratore delegato Damien Comolli sta valutando un'operazione strategica con il Milan che vedrebbe coinvolto anche Federico Gatti. Il tecnico Luciano Spalletti considera il giovane regista della Nazionale l'uomo ideale per governare il gioco bianconero, grazie alla sua visione e alla maturità tattica dimostrata in Serie A.

