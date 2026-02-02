Arrestato in Iran Mehdi Mahmoudian co-sceneggiatore del film candidato agli Oscar Un semplice incidente

Mehdi Mahmoudian, attivista e co-sceneggiatore del film iraniano “Un semplice incidente”, è stato arrestato in Iran. La notizia circola da fonti locali e conferma le tensioni nel paese, dove le autorità continuano a reprimere chi si oppone al regime o collabora con artisti e intellettuali. Per ora, non ci sono dettagli sulle ragioni dell’arresto né su possibili sviluppi.

È stato arrestato in Iran Mehdi Mahmoudian, attivista e co-sceneggiatore del film candidato agli Oscar Un semplice incidente di Panahi. Quest'ultimo annuncia l'arresto per aver firmato una dichiarazione di condanna del regime dell'ayatollah e della repressione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

