Arrestato in Iran Mehdi Mahmoudian sceneggiatore del film candidato agli Oscar Un semplice incidente

L’Iran ha arrestato Mehdi Mahmoudian, lo sceneggiatore del film candidato agli Oscar

La scure del regime iraniano si abbatte ancora su critici e dissidenti, noncurante della notorietà delle sue vittime e delle pressioni internazionali. È stato arrestato a Teheran Mehdi Mahmoudian, co-sceneggiatore del film "Un semplice incidente", vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes e in lizza per il premio Oscar al miglior film internazionale. L'arresto è scattato sabato 31 gennaio, in conseguenza della sua firma in una dichiarazione contro il leader supremo Ali Khameni.

Mehdi Mahmoudian, attivista e co-sceneggiatore del film iraniano “Un semplice incidente”, è stato arrestato in Iran.

May freedom rise over our homeland Seventeen prominent Iranian human rights and civil society figures, including filmmakers, lawyers and justice advocates, said on January 28, 2026, that Islamic Republic Supreme Leader Ali Khamenei and the country’s rul x.com