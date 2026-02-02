Arrestato in Iran Mehdi Mahmoudian sceneggiatore del film candidato agli Oscar Un semplice incidente

L’Iran ha arrestato Mehdi Mahmoudian, lo sceneggiatore del film candidato agli Oscar

Agatha Cristian, l’intervista al cast. De Sica è un criminilogo: “Pensare prima di parlare? In molti dovrebbero farlo, ultimamente” La scure del regime iraniano si abbatte ancora su critici e dissidenti, noncurante della notorietà delle sue vittime e delle pressioni internazionali. È stato arrestato a Teheran Mehdi Mahmoudian, co-sceneggiatore del film "Un semplice incidente", vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes e in lizza per il premio Oscar al miglior film internazionale. L'arresto è scattato sabato 31 gennaio, in conseguenza della sua firma in una dichiarazione contro il leader supremo Ali Khameni.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

