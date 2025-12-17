Kate Middleton e Charlotte al pranzo di Natale | un'acconciatura coi fiocchi!

Kate Middleton e Charlotte incantano al pranzo di Natale con un look semplice ma raffinato. Le due condividono un’atmosfera di eleganza senza eccessi, dimostrando che stile e naturalezza possono andare di pari passo. Un’immagine di complicità e raffinatezza che cattura l’attenzione di tutti, lontano dai cliché del passato e proiettata verso un’eleganza più autentica e spontanea.

I tempi del matchy-matchy, per mamma e figlia e per ogni membro di una famiglia, reale e non, sembrano essere passati. Ma c’è ancora chi è bravo a giocare con colori e look in sintonia, senza eccedere nel “troppo visto”. Sono Kate Middleton e la figlia Charlotte di Galles che, in occasione del pranzo di Natale 2025, hanno scelto la stessa acconciatura semi-raccolta. Lo stesso accessorio per capelli e lo stesso colore, con una gradazione cromatica differente. Per un look uguale ma non troppo che esprime, comunque, una grande complicità mammafiglia. Kate Middleton Natale 2025: le foto “rubate” con acconciatura identica a Charlotte. 🔗 Leggi su Amica.it

