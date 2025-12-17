Kate Middleton e Charlotte incantano al pranzo di Natale con un look semplice ma raffinato. Le due condividono un’atmosfera di eleganza senza eccessi, dimostrando che stile e naturalezza possono andare di pari passo. Un’immagine di complicità e raffinatezza che cattura l’attenzione di tutti, lontano dai cliché del passato e proiettata verso un’eleganza più autentica e spontanea.

© Amica.it - Kate Middleton e Charlotte al pranzo di Natale: un’acconciatura coi fiocchi!

I tempi del matchy-matchy, per mamma e figlia e per ogni membro di una famiglia, reale e non, sembrano essere passati. Ma c’è ancora chi è bravo a giocare con colori e look in sintonia, senza eccedere nel “troppo visto”. Sono Kate Middleton e la figlia Charlotte di Galles che, in occasione del pranzo di Natale 2025, hanno scelto la stessa acconciatura semi-raccolta. Lo stesso accessorio per capelli e lo stesso colore, con una gradazione cromatica differente. Per un look uguale ma non troppo che esprime, comunque, una grande complicità mammafiglia. Kate Middleton Natale 2025: le foto “rubate” con acconciatura identica a Charlotte. 🔗 Leggi su Amica.it

Leggi anche: Kate Middleton organizza il suo quinto concerto di Natale: qual è il tema dell’evento del 5 dicembre

Leggi anche: Kate Middleton, il rapporto speciale con Charlotte illumina il concerto di Natale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Kate Middleton, perché è più permissiva con Louis che con George e Charlotte; Kate Middleton in rosso per il pranzo di Natale ma tradisce le aspettative.

Kate Middleton e la piccola Charlotte in rosso bon ton per il pranzo di Natale reale - Blusa rosso mela con fiocco e orecchini iconici per Kate, abito in velluto rosso coordinato per Charlotte: i look coordinati mamma e figlia al pranzo natalizio ospitato da re Carlo III a Buckingham Pa ... iodonna.it