Trump per cattura di Maduro usata arma segreta ‘Discombobulator’

Donald Trump ha recentemente dichiarato al New York Post di aver utilizzato un'arma segreta chiamata “Discombobulator” durante il raid statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. Questa rivelazione mette in luce un elemento chiave dell'operazione, evidenziando l'importanza di tecnologie non conventionali nelle missioni di sicurezza internazionale. La natura e l'efficacia di questa arma rimangono al momento oggetto di attenzione e analisi.

Donald Trump ha rivelato al New York Post che una nuova arma segreta, da lui chiamata “Il Discombobulator”, è stata fondamentale per il raid Usa che ha portato alla cattura d Maduro. Trump si è vantato che la misteriosa arma “ha reso inutilizzabili le attrezzature (nemiche)” quando gli elicotteri americani sono piombati su Caracas per arrestare Maduro e sua moglie. “Il Discombobulator. Non mi è permesso parlarne”, ha detto. “Non sono riusciti a lanciare i loro razzi. Avevano razzi russi e cinesi, e non ne hanno lanciato nemmeno uno. Siamo arrivati, hanno premuto i pulsanti e non ha funzionato nulla. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

