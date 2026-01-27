L'articolo analizza il ruolo di Stefano De Martino nel contesto televisivo, confrontando la sua partecipazione con quella di altri programmi come La Ruota della Fortuna. Si evidenzia come il suo approccio possa rappresentare un elemento distintivo e strategico, contribuendo al successo di Affari Tuoi. La riflessione si concentra sull'importanza delle scelte di conduzione e sulla capacità di mantenere elevato l'interesse del pubblico.

Nei giorni scorsi, gli addetti ai lavori hanno notato un guizzo di Stefano De Martino che raggiunge - o comunque accorcia le distanze - dal competitor di Canale 5, la Ruota della fortuna, game che dall’estate scorsa supera regolarmente Raiuno. Nella sfida di domenica scorsa, l’Auditel ha registrato un 23.3% di share di Affari tuoi contro il 23.8%% di share per Gerry Scotti e la sua Ruota. Quale sarà il motivo dell’exploit? Beh, viene da pensare al recente arrivo di una nuova leggiadra presenza al fianco di De Martino, una presenza femminile. Si tratta dell’ex ballerina di Amici Martina Miliddi, 26 anni, sarda, già ammirata nel video che conclude il film campione d’incassi Buen Camino, in cui balla a ritmi spagnoli al fianco di Checco Zalone nel pezzo comico Prostata Eflamada. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, l'arma segreta di De Martino? Martina

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, ha recentemente partecipato a “Affari Tuoi”, affiancando Stefano De Martino nel celebre gioco dei pacchi.

