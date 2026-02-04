La Juventus si prepara per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Yildiz si è unito parzialmente al gruppo, portando un’ulteriore buona notizia per i bianconeri. La partita si gioca giovedì 5 febbraio alle 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo.

Buone notizie in casa Juventus in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma giovedì 5 febbraio alle 21:00 alla New Balance Arena (Gewiss Stadium) di Bergamo. Kenan Yildiz, uscito precauzionalmente all’intervallo della vittoria 4-1 sul Parma per un sovraccarico all’adduttore sinistro, ha superato la fase L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Yildiz torna parzialmente in gruppo

