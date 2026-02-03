Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa | i tempi di recupero

Questa mattina, Dusan Vlahovic è tornato alla Continassa per riprendere gli allenamenti con la Juventus. L’attaccante serbo ha iniziato il lavoro di riatletizzazione con lo staff bianconero, ma ancora non ci sono certezze sulla sua presenza nelle prossime partite. La società preferisce essere cauta, anche se la data più probabile per il suo ritorno in campo resta ancora da definire.

