Juventus Under 16 Krediet e Deniz danno una marcia in più a Gridel | le impressioni post Genoa L’analisi

Domenica pomeriggio, la Juventus Under 16 ha conquistato la sua diciottesima vittoria stagionale contro il Genoa. Krediet e Deniz si sono distinti con prestazioni positive, mentre Tufaro ha mostrato segnali di miglioramento e Pamé è tornato in campo dopo un'infortunio. La partita ha messo in evidenza i progressi della squadra, con attenzione alle prestazioni individuali e alla crescita complessiva.

Calciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus.». La critica sulla rosa bianconera ma non solo! Senesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Ultime Kolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il piano Calciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. La dirigenza vuole.» Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 16, Krediet e Deniz danno una marcia in più a Gridel: le impressioni post Genoa. L’analisi Juventus Genoa Under 16 5-0: Deniz e Krediet regalano la vittoria. Gridel nel segno degli olandesiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Pagelle Juventus Genoa Under 16: Krediet mastodontico, Mazzotta ritrovato, Deniz rapace- VOTIPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... SASSUOLO - JUVENTUS UNDER 16 campionato nazionale #talentscout #calciogiovanile #under16 #scouting Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Settore Giovanile | I risultati della settimana! 16-22 febbraio 2026; Il Genoa regge un tempo poi i 2 olandesi salgono in cattedra, per la Juve ora c'è il Derby; Under 16 serie A/B - Tutto facile per la capolista Juventus nel recupero, basta un tempo per travolgere lo Spezia; Fuga Juve in campionato, 6 gol nel primo tempo mettono ko lo Spezia. Pipitò, il talento della Juventus Under 16 brilla anche in Nazionale: una doppietta nella goleada contro il Belgio. Il focusPipitò, continua lo stato di grazia dell’attaccante palermitano: anche nell’amichevole contro il Belgio arrivano due splendidi sigilli. Altri 2 bianconeri presenti nel match, le ultime Il momento di f ... juventusnews24.com Pagelle Juventus Genoa Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Juventus Genoa Under 16: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Genoa Under 16: i voti ... juventusnews24.com Giuseppe #Pipitò (#Juventus Under 16) ha segnato una doppietta in Nazionale e continua a segnalarsi come uno dei talenti più promettenti della sua generazione E poi quell'esultanza che abbiamo già visto... - facebook.com facebook Giuseppe #Pipitò ( #Juventus Under 16) ha segnato una doppietta in Nazionale e continua a segnalarsi come uno dei talenti più promettenti della sua generazione E poi quell'esultanza che abbiamo già visto... x.com