Juventus Genoa Under 16 5-0 | Deniz e Krediet regalano la vittoria Gridel nel segno degli olandesi

Deniz e Krediet hanno segnato, portando la Juventus Under 16 a una vittoria di 5-0 contro il Genoa. La causa è stata la prestazione offensiva della squadra, che ha dominato fin dall’inizio. I due giocatori olandesi hanno contribuito con due goal decisivi, rafforzando il risultato. Il match si è giocato davanti a un pubblico numeroso, con i giovani bianconeri che hanno mostrato grande determinazione. La partita termina con una vittoria netta per la Juventus.

© Juventusnews24.com - Juventus Genoa Under 16 5-0: Deniz e Krediet regalano la vittoria. Gridel nel segno degli olandesi

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro lo Spezia in casa affonda il Genoa nella gara valevole per la diciannovesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Genoa Under 16 5-0: sintesi e moviola. 80? FINE DEL MATCH- Niente recupero, finisce qui 70? GOL DELLA JUVE- Pipitò punta la porta e calcia forte: non irreprensibile il portiere genoano nell’occasione 67? Tris di cambi per Gridel: spazio anche per Pieralisi nel finale 60? Esce Krediet, gran partita per l’olandese e al suo posto subentra Fornero 56? POKER JUVE- Pamé sponda per Rastello che è bravissimo a non perdere lucidità e mettere in rete di destro 52? TRIS JUVE- Ghiotto fa l’attaccante ma viene fermato, sulla respinta Pamè gira di testa a porta semi vuota 50? GOL DELLA JUVE- Krediet serve Pipitò, l’11 viene steso ma l’arbitro lascia proseguire: lo stesso olandese mette nel sacco regalando il gol del raddoppio 44? GOL DELLA JUVE- Pipitò calcia forte, mal respinta la sua punizione su cui si avventa il rapace Deniz che insacca 43? Fallo su Tufaro: calcio di punizione per i bianconeri FINE PRIMO TEMPO 40? SALVAI VICINO AL GOL- Krediet scarica su Salvai che ha spazio e col destro calcia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Juventus Sassuolo Under 16 5-0: Rolando e Scarnato ritrovati regalano i 3 punti a GridelQuesta mattina la Juventus Under 16 ha battuto 5-0 il Sassuolo. Juventus Under 16, nuovo rinforzo per la squadra di mister Gridel: ufficiale l’arrivo di Krediet. Il comunicato ufficiale bianconeroLa Juventus Under 16 si rafforza con l’ingaggio di Krediet dal Feyenoord. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al torneo Manlio Selis anche Juve, Genoa e la San Paolo Sassari - L'Unione Sarda.it; Settore Giovanile: l’U17 ferma la Juventus a Bomporto; Doppio test match con il Belgio il 24 e il 26 febbraio: i convocati di Manuel Pasqual; Under 16 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate. Juventus Genoa Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Un ... juventusnews24.com juventus spezia under 16Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com La #Juventus #Under15 dilaga contro il #Genoa I nostri voti ai protagonisti del match I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO x.com La #Juventus #Under15 dilaga contro il #Genoa I nostri voti ai protagonisti del match I GIUDIZI COMPLETI NELLE STORIES - facebook.com facebook