Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, ha parlato durante il Financial Times Business of Football Summit. Ha commentato l’eliminazione dalla Champions League della Juventus, avvenuta dopo la sconfitta contro il Galatasaray. Comolli ha fatto riferimento al cartellino rosso mostrato a Kelly come fattore decisivo per l’esclusione dalla competizione.

Le parole di Comolli sul rosso a Kelly L’amministratore delegato della Juventus Damien Comolli è intervenuto durante il Financial Times Business of Football Summit nella giornata di oggi dopo l’eliminazione dolorosa contro il Galatasaray dalla Champions League per la Vecchia Signora. Le sue parole riportate da Calcio e Finanza: “Tenterò L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Comolli “Fuori dalla Champions per il rosso a Kelly”

Juve, l’orgoglio di Comolli: «Ci vorranno anni per riprendermi da ieri, tifosi straordinari! Rosso a Kelly? Cercherò di non farmi sospendere dalla Uefa ma…»Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso...

Comolli: "Il rosso a Kelly? Frustrante, non so come si faccia a mandarci un arbitro così"Damien Comolli è volato da Torino a Londra stamattina, ma negli occhi ha ancora il match dello Stadium di ieri sera, il 3-2 sul Galatasaray ai...

Serie A : Comolli infuriato: Arbitro inadeguato, anni per riprendersi

Temi più discussi: Juventus, Comolli: L'espulsione di Kelly col Galatasaray decisione frustrante; Juve-Spalletti avanti insieme, il 'quasi annuncio' sull'allenatore; Juve, tutto in discussione. Spalletti si gioca la riconferma, ma anche Comolli è sotto esame; Serie A: Comolli, 'Elkann è stato chiaro, non venderà mai la Juve'.

Espulsione Kelly, parole forti di Comolli: Rosso incredibile e fuori dalla ChampionsDamien Comolli è tornato a parlare di Juventus-Galatasaray in merito all'espulsione che ha colpito Lloyd Kelly. juvelive.it

Comolli: Espulsione Kelly? Dopo un rosso incredibile siamo fuori dalla Champions. La squadra è viva e vuole continuare a combattere. Pinheiro aveva arbitrato solo…Damien Comolli ha parlato durante il suo intervento a Londra al Financial Times Business of Football Summit, soffermandosi su quanto accaduto durante Juventus-Galatasaray: Non mi sono ... tuttojuve.com

Claudio Zuliani. . RASSEGNA STRAMBA 27-2-2026 FURIA COMOLLI Lo squalificherà pure Uefa Elogio a Chivu appena uscito con il Bodo E adesso la Roma... #rassegnastramba #juventus #uefa - facebook.com facebook

#Comolli sui programmi futuri della #Juventus: “Abbiamo una buona squadra: dobbiamo rimanere calmi, capire quello che possiamo aggiungere per cercare di vincere lo Scudetto il prossimo anno. Sappiamo che abbiamo la squadra, i giocatori, le infrastruttur x.com