L'amministratore delegato della squadra si esprime sul cartellino rosso mostrato a un giocatore, definendolo frustrante e chiedendosi come si possa decidere di mandare un arbitro in quella situazione. Riferisce anche sulla difficile eliminazione in ambito internazionale, aggiungendo che potrebbe passare molto tempo prima di superare quel momento. La sua analisi si concentra sulla gestione delle decisioni arbitrali e sulle conseguenze sportive.

Damien Comolli è volato da Torino a Londra stamattina, ma negli occhi ha ancora il match dello Stadium di ieri sera, il 3-2 sul Galatasaray ai supplementari che non è bastato alla Juventus per guadagnarsi gli ottavi di Champions League dopo il 5-2 dell’andata. “Non mi sono ancora ripreso dalla partita e penso che mi ci vorranno anni per farlo” confessa nella capitale britannica sul palco del Financial Times Business of Football Summit, la manifestazione organizzata dal quotidiano finanziario dove è salito sul palco per partecipare ad un panel sulla trasformazione dei club calcistici. DELUSIONE - Quella è una missione su cui Comolli continuerà a lavorare nonostante l’eliminazione, ma prima bisogna andare oltre la serata di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Comolli: "Il rosso a Kelly? Frustrante, non so come si faccia a mandarci un arbitro così"

