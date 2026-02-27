Juve Galatasaray si ‘rigioca’? I bianconeri hanno ricevuto questo invito

La Juventus ha ricevuto un invito dal Galatasaray per un possibile match di recupero che potrebbe svolgersi la prossima estate. La richiesta è stata comunicata ufficialmente dal club turco ai bianconeri, senza ulteriori dettagli sulla data o le modalità dell’evento. La questione riguarda dunque una potenziale rivincita tra le due squadre, che si starebbe organizzando in vista della prossima stagione.

Materazzi alla Juve? No, non è Marco, ma il nipote Gianfilippo. Tutti i dettagli della clamorosa operazione Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate Kostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Tutti i dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Galatasaray si ‘rigioca’? I bianconeri hanno ricevuto questo invito Biasin su Icardi alla Juve: «I bianconeri ci hanno provato, la verità è questa. Ma il Galatasaray…» di Redazione JuventusNews24Fabrizio Biasin ha fatto una rivelazione importante sul possibile approdo di Mauro Icardi alla Juventus a gennaio, che... Galatasaray Juve, Lang ed Osimhen mandano un messaggio ai bianconeri. Cos’hanno fatto nell’ultimo matchdi Redazione JuventusNews24Galatasaray Juve, i giallorossi dilagano in trasferta con le reti dei loro gioielli: mentre Noa Lang firma il primo assist. GALATASARAY JUVENTUS 5-2 COMOLLI CHIELLINI QUESTO È CALCIO La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Video Juventus Galatasaray (3-2)/ Gol e highlights: Osimhen ferma la Juve (Champions League 25 febbraio 2025)Video Juventus Galatasaray (risultato finale 3-2) gol e highlights della partita valevole come ritorno dei playoff della Champions League, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Highlights Gol Juve Galatasaray: le immagini del match – VIDEOHighlights Gol Juve Galatasaray in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del ritorno dei playoff di Champions League 2025/26 La Juve affronta il Galatasaray, con il match di Cha ... juventusnews24.com