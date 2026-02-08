Galatasaray Juve Lang ed Osimhen mandano un messaggio ai bianconeri Cos’hanno fatto nell’ultimo match

La Juventus ha subito una sconfitta pesante in casa contro il Galatasaray. I turchi hanno dominato la partita, con Lang e Osimhen che hanno segnato due gol importanti. Lang ha anche fornito un assist decisivo, dimostrando di essere in grande forma. I bianconeri sono ora chiamati a reagire dopo questa delusione, mentre il Galatasaray si prende i tre punti in trasferta.

Galatasaray Juve, i giallorossi dilagano in trasferta con le reti dei loro gioielli: mentre Noa Lang firma il primo assist. Icardi subentra nel finale. Il Galatasaray non accenna a fermarsi e lancia un segnale chiarissimo alla Juventus in vista dell’imminente scontro europeo. Nella trasferta di oggi, domenica 8 febbraio 2026, la squadra di Istanbul ha letteralmente travolto il Rizespor con un netto 3-1, confermando uno stato di forma atletica e mentale invidiabile. A trascinare i giallorossi sono stati i soliti noti: Baris Alper Yilmaz, autore di una prestazione maiuscola, e soprattutto l’ex stella del Napoli Victor Osimhen, che ha timbrato il cartellino confermandosi il terminale offensivo più pericoloso a disposizione di Okan Buruk. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

