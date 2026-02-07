Infortunio Yerry Mina | preoccupano le condizioni del difensore verso Roma Cagliari Cosa filtra sulla sua presenza all’Olimpico

Infortunio Yerry Mina, le sue condizioni preoccupano in vista della trasferta a Roma contro il Cagliari. Il difensore colombiano si è fatto male negli ultimi allenamenti, e ora si aspetta di capire se potrà scendere in campo domenica all’Olimpico. La squadra è in ansia, e le notizie sulla sua presenza sono ancora tutte da chiarire.

