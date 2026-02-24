Mercato Inter | Sommer in uscita si cercano un portiere e un difensore centrale

Il portiere Sommer lascia il mercato dell’Inter a causa di una richiesta di cessione da parte del club. La società cerca ora un nuovo portiere e un difensore centrale per rafforzare la squadra prima della riapertura delle trattative. Le trattative sono in corso e i nomi dei candidati vengono valutati attentamente. La prossima settimana potrebbe portare novità importanti su queste operazioni di mercato.

Il periodo estivo del mercato calcistico si presenta già ricco di evoluzioni e scelte strategiche. Secondo le dichiarazioni emerse dagli studi di Sky Sport, la squadra nerazzurra guidata da Cristian Chivu, promosso tecnico dalle giovanili, si prepara a una campagna di rafforzamento orientata a mantenere elevato il livello competitivo e a sinergizzare con il progetto tecnico in corso. La lettura delle intenzioni della dirigenza punta a interventi mirati su tre fronti principali, con la necessità di garantire continuità a livelli di rendimento allineati agli standard dei successi recenti. In quest’ottica, emerge la previsione di una stagione estiva molto attiva, con una serie di movimenti che dovrebbero riflettersi sull’organico in modo organico e strutturale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Gianluca Di Marzio ha spiegato che l'Inter cambierà il suo reparto portieri e difesa questa estate, a causa di una possibile partenza di Sommer.

