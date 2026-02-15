Italia nel mirino del maltempo | cosa succede e le previsioni per la prossima settimana

L’Italia affronta una serie di perturbazioni a causa di un intenso corridoio atmosferico proveniente dall’Atlantico, che porta piogge e vento forte su molte regioni. Nei prossimi giorni, le previsioni indicano piogge frequenti e temperature in calo, con alcune aree che potrebbero essere colpite da nevicate in quota. Le allerte meteo sono state estese a diverse zone, mentre le autorità invitano alla prudenza. Un fronte freddo si sta avvicinando, creando condizioni di maltempo che dureranno almeno fino alla fine della settimana.

(Adnkronos) – L'Italia si trova attualmente al centro di un vero e proprio "corridoio" atmosferico, con una sequenza ininterrotta di fronti atlantici che non concede tregua dal maltempo. La configurazione attuale è straordinaria per persistenza: da quasi un mese assistiamo a un peggioramento strutturato del meteo mediamente ogni 48 ore. Si tratta di un dinamismo.