Dopo la vittoria, Juan Jesus ha evidenziato l’importanza dei tre punti in una stagione ancora lunga. Le sue parole sottolineano la necessità di mantenere concentrazione e continuità, consapevoli delle sfide future. In un contesto di obiettivi a lungo termine, l’approccio misurato e realistico rappresenta la chiave per affrontare al meglio le prossime tappe della stagione.

Oggi arrivano tre punti, ma sembra che si faccia fatica. Che momento state vivendo?“Non stiamo ottenendo sempre il risultato che vogliamo, però il campionato è ancora lungo. Oggi era importante vincere per la classifica: abbiamo tutto il girone di ritorno. Abbiamo delle difficoltà, ma non ci attacchiamo alla sfortuna. Siamo un gruppo completo, un gruppo di ragazzi che lavora bene. È stata dura, ma questi tre punti in casa erano fondamentali anche per dare un segnale e continuità a quello che stiamo facendo.” Gli infortuni: c’è preoccupazione quando escono i compagni?“Certo, quando un compagno si fa male dispiace. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Juan Jesus: “Tre punti pesanti, stagione lunga: restiamo attaccati lì”

Leggi anche: Conte riparte dalla difesa a tre, con Beukema favorito su Juan Jesus (Gazzetta)

Leggi anche: “La stagione è lunga” dice Alonso dopo aver perso punti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Questo Napoli somiglia alla Roma di Totti e Cassano che perse lo scudetto col Venezia: è forte ma solo quando vuole Scialbo 0-0 col Parma. Squadra stanca, quasi nessuna palla gol. Il Parma ha giocato anche con tante riserve. Ora la squadra di Conte non d; Napoli-Sassuolo 1-0, Lobotka regala tre punti agli azzurri di Conte; Inter - Napoli (2-2) Serie A 2025; Inter-Napoli, il risultato LIVE.

Juan Jesus, in Champions 3 punti per ripartire anche in serie A - E' importante vincere perché abbiamo già perso a Manchester ma se d'ora in avanti facciamo 13- ansa.it

Lazio-Napoli, probabili formazioni: Conte punta su Neres e Juan Jesus - Ma Antonio Conte in queste ore ha trasmesso tutta la sua positività al Napoli. ilmattino.it

“Juan Jesus è uno dei pochi difensori veri rimasti”, ne parla il suo agente - L'agente di Juan Jesus, e di altri calciatori, Roberto Calenda, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmission ... ilnapolionline.com