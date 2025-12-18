Il Grinch Taylor Momsen grata a Jim Carrey | Era incredibilmente protettivo con me

Taylor Momsen, che interpretò Cindy Lou nel celebre film natalizio di Ron Howard, ricorda con affetto Jim Carrey. L’attrice ha condiviso come l’attore di Ace Ventura fosse incredibilmente protettivo nei suoi confronti durante le riprese, rafforzando un legame speciale che va oltre il set. Un ricordo che testimonia la cura e l’attenzione che Carrey ha dimostrato nei confronti della giovane collega in quegli anni memorabili.

Taylor Momsen è una stimata cantante rock e star della serie di successo Gossip Girl ma prima di ogni altra cosa è stata Cindy Lou, la giovanissima co-protagonista nel film Il Grinch di Ron Howard, al fianco di Jim Carrey. In una recente intervista, Momsen si è soffermata sul legame con instaurato con l'attore sul set, e ha elogiato il suo comportamento, specificando di essersi sempre sentita molto protetta dall'illustre collega durante le riprese.

Il Grinch, Taylor Momsen ricorda il lavoro insieme a Carrey - Taylor Momsen ha raccontato che Jim Carrey interruppe la produzione a metà delle riprese del film dopo che una scena d’azione rischiò di farle male. lascimmiapensa.com

La bambina del Grinch ha raccontato un aneddoto su Jim Carrey accaduto durante le riprese - Non tutti gli inizi di carriera sono sfolgoranti quanto quello di Taylor Momsen, che a 7 anni fu scelta per interpretare la piccola co- esquire.com

“È stato molto emozionante rivederla. E mi ha portato un Crunchie, la mia barretta di cioccolato preferita. È stato fantastico” #JimCarrey #TaylorMomsen #IlGrinch x.com

Jim Carrey e Taylor Momsen si sono ritrovati 25 anni dopo Il Grinch In un’intervista Taylor Momsen ha raccontato quanto l’etica del lavoro di Carrey l’abbia ispirata quando era solo una bambina sul set. “Amavo il fatto che fosse sempre molto protettivo nei mi - facebook.com facebook

