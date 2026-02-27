jessie buckley dakota johnson e saoirse ronan saranno three incestuous sisters per alice rohrwacher

Jessie Buckley, Dakota Johnson e Saoirse Ronan interpreteranno le tre sorelle in un nuovo film di Alice Rohrwacher. La regista italiana utilizzerà un cast di alto livello per adattare sul grande schermo la graphic novel di Audrey Niffenegger. La produzione prevede che le attrici portino sullo schermo i ruoli delle sorelle, portando a compimento il progetto cinematografico.

La regista italiana potrà contare su un cast davvero stellare per portare sul grande schermo la graphic novel di Audrey Niffenegger. Alice Rohrwacher potrà contare su un cast stellare per realizzare il suo nuovo progetto, un adattamento della graphic novel Three Incestuous Sisters, scritta da Audrey Niffenegger. Le tre protagoniste della storia saranno infatti Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Jessie Buckley. La filmmaker sta scrivendo la sceneggiatura, che sarà un adattamento molto libero dell'opera originale, insieme a Ottessa Moshfegh. Nel team della produzione di Three Incestuous Sisters ci saranno Indian Paintbursh, TeaTime Pictures e la stessa Alice Rohrwacher. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

