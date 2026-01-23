top jazz | l’artchipel orchestra votata miglior formazione dell’anno nel referendum della rivista musica jazz

L'Artchipel Orchestra, formazione milanese diretta da Ferdinando Faraò, è stata riconosciuta come miglior ensemble dell’anno 2025 nel referendum Top Jazz della rivista Musica Jazz. La vittoria conferma il talento e la qualità del collettivo, apprezzato per la sua ricerca musicale e l’originalità delle sue interpretazioni. Un riconoscimento importante nel panorama jazz italiano, che sottolinea il ruolo di questa formazione nel panorama musicale attuale.

MILANO - È l'Artchipel Orchestra la migliore formazione dell'anno (2025): il collettivo milanese diretto e fondato dal batterista e compositore Ferdinando Faraò ha trionfato nel referendum Top Jazz organizzato dalla rivista specializzata Musica Jazz

Artchipel Orchestra è stata eletta Migliore Formazione dell’Anno 2025 nell'ambito del referendum TOP JAZZ. La formazione garantisce sempre una qualità altissima e lo farà nuovamente sabato 31 gennaio alle ore 21 al Teatro Civico di Rho. Così commen - facebook.com facebook