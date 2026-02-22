Milan-Parma Gabbia | Siamo delusi Il gol? Inutile creare polemiche adesso

Matteo Gabbia ha espresso delusione dopo la partita Milan-Parma, innescata dall’errore difensivo che ha portato al gol subito. Il difensore rossonero ha spiegato che non serve alimentare polemiche e preferisce concentrarsi sulla squadra. La partita si è conclusa con un risultato negativo per il Milan, che ha cercato di reagire nonostante le difficoltà. Gabbia ha sottolineato l’importanza di restare uniti in queste situazioni.

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Bisogna tirarsi su il morale? "Serata che non è iniziata bene e che è finita per una sconfitta che è la cosa che fa più male. Ci tengo io, come tutta la squadra, a mandare un grosso in bocca al lupo a Ruben perchè è per noi fondamentale ed è un ragazzo d'oro: ci dispiace moltissimo, gli mandiamo un grandissimo abbraccio e lo aspettiamo presto" Qualche dubbio sul gol del Parma: cosa ti senti di dire? "Noi siamo delusi dalla partita, dalla sconfitta.

Milan-Como, Gabbia: “Inutile parlare di futuro. Leao è tornato ad allenarsi a pieno”Matteo Gabbia ha dichiarato che non ha senso discutere del futuro, dopo la partita Milan-Como.

Milan, Gabbia non partirà per Riyadh … almeno per adesso. La situazione del difensoreMatteo Gabbia rimarrà a Milano e non partirà per Riyadh con il resto della squadra.

