Elmas | Siamo delusi ma dobbiamo guardare avanti

Eljif Elmas ha commentato la sconfitta in Coppa Italia del Napoli. Il centrocampista azzurro si è detto deluso, ma ha subito aggiunto che bisogna pensare già alla prossima partita. Dopo il match, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, sottolineando che la squadra deve ripartire senza lasciarsi prendere dalla delusione.

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC dopo la sconfitta ai calci di rigore ai quarti di Coppa Italia contro il Como. "Serata amara? È dura sempre quando perdi ai rigori. Sappiamo che sono una lotteria. Dispiace uscire, volevamo andare avanti. Dobbiamo alzare la testa e pensare subito alla prossima partita. Si poteva fare di più nei tempi regolamentari, ma anche loro sono stati bravi. Noi abbiamo giocato una gara di grandissima intensità, hanno fatto la loro partita, ma anche noi potevamo chiuderla. Calci da fermo? Già ci lavoriamo per migliorare, non è facile.

