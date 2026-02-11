Elmas | Siamo delusi ma dobbiamo guardare avanti
Eljif Elmas ha commentato la sconfitta in Coppa Italia del Napoli. Il centrocampista azzurro si è detto deluso, ma ha subito aggiunto che bisogna pensare già alla prossima partita. Dopo il match, ha parlato ai microfoni di Radio CRC, sottolineando che la squadra deve ripartire senza lasciarsi prendere dalla delusione.
Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC dopo la sconfitta ai calci di rigore ai quarti di Coppa Italia contro il Como. “Serata amara? È dura sempre quando perdi ai rigori. Sappiamo che sono una lotteria. Dispiace uscire, volevamo andare avanti. Dobbiamo alzare la testa e pensare subito alla prossima partita. Si poteva fare di più nei tempi regolamentari, ma anche loro sono stati bravi. Noi abbiamo giocato una gara di grandissima intensità, hanno fatto la loro partita, ma anche noi potevamo chiuderla. Calci da fermo? Già ci lavoriamo per migliorare, non è facile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Elmas Napoli
Elmas: «Dobbiamo segnare, siamo stati meno cattivi del solito»
Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita tra Napoli e Sassuolo, in programma al Maradona.
Lazio Milan, Allegri nel post gara: «Bisogna essere arrabbiati perché era un obiettivo. Dobbiamo però guardare avanti»
Ultime notizie su Elmas Napoli
Elmas: Siamo delusi, ma dobbiamo guardare avantiForzAzzurri.net - Le parole del calciatore azzurro dopo la sconfitta in Coppa Italia. Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC dopo ... forzazzurri.net
Centenari di Sardegna. . Teatro Comunale di Elmas 500 Centenari fotografati da Pierino .Oggi siamo a quota 581, presto raggiungeremo 600 - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.