Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CBS Sport. Ha parlato delle sue esperienze con il club, dall’importanza del sogno di indossare la maglia rossonera agli ostacoli degli infortuni, sottolineando il sostegno ricevuto dai compagni e il ruolo di Allegri come guida. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua carriera e sul percorso nel Milan.

Il centrocampista del Milan Ardon Jashari, arrivato in estate dal Club Brugge, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di CBS Sport durante la trasmissione 'Morning Footy'. Il centrocampista ha discusso di varie tematiche: da come ha vissuto il periodo dell'infortunio al Milan, al sogno di giocare in una squadra così importante, fino alle parole dedicate a Massimiliano Allegri, suo allenatore. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni: Come hai vissuto il periodo dell’infortunio subito dopo il tuo arrivo al Milan? "Dopo appena tre settimane mi sono infortunato e per me è stato fondamentale avere intorno persone calorose, che mi hanno sostenuto in quel periodo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari: “Il Milan era un sogno. Infortunio? Tutti mi hanno sostenuto. Allegri grande allenatore”

Jashari: «Finalmente l’infortunio è ormai alle spalle. Il Milan lo volevo a tutti costi in estate. Ecco il mio rapporto con Allegri»Jashari rivela il suo percorso di recupero e il desiderio di vestire rossonero fin dall’estate.

