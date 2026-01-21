Milan aggiunge un nuovo elemento alla sua rosa con Ardon Jashari, giovane talento in crescita. Per Allegri, il suo inserimento rappresenta un’opportunità di rafforzare il reparto e offrire nuove soluzioni. Il calciatore si sta facendo notare e potrebbe presto diventare un punto di riferimento per la squadra. Resta da vedere come il suo contributo si tradurrà in campo nel corso della stagione.

Si riscopre un rinforzo in più per Massimiliano Allegri e la sua squadra. Solamente ora, il Milan sta scoprendo le qualità del giovane Ardon Jashari, grande acquisto del calciomercato estivo. Da diverse settimane lo svizzero ha recuperato e, contro il Lecce di Di Francesco è sceso in campo. Ma la domanda sorge spontanea: Quanto può dare al Milan? Come può essere utilizzato? Contro i pugliesi, per Jashari, è stata la seconda partita da titolare della stagione (quarta se dobbiamo contare anche Coppa Italia e Supercoppa), con l'allenatore livornese che lo ha schierato nel ruolo di play al posto del pallone d'oro Luka Modric, in panchina a rifiatare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, ‘nuovo’ rinforzo per Allegri. Jashari scalpita e ora può fare la differenza

