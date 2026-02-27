Il centrocampista del Milan, Ardon Jashari, ha dichiarato che la squadra deve qualificarsi alla Champions League, esprimendo la delusione di poterla solo guardare e non parteciparvi. La squadra rossonera ha come obiettivo principale il ritorno alla massima competizione europea, e Jashari ha sottolineato la propria rabbia per questa situazione. La squadra lavora per ottenere i risultati necessari per tornare in Champions.

"Il Milan è un club che deve stare in Champions League e ogni giocatore sa che questo è il palcoscenico più grande del calcio europeo. Penso che io e anche i miei compagni siamo arrabbiati di poterla solo guardare e non esserne parte. Dobbiamo fare tutti insieme tutto il possibile per raggiungere il posto per la qualificazione in Champions League". Questa la risposta di Ardon Jashari rilasciata ai microfoni di 'Milan Tv' sull'obiettivo del club rossonero di tornare nella miglior competizione europea. Per chi se lo fosse perso, nella giornata di oggi il canale telematico rossonero ha presentato una lunga intervista al centrocampista svizzero arrivato in estate dal Club Brugge per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, bonus compresi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Jashari: “Il Milan deve stare in Champions League. Siamo arrabbiati di poterla solo guardare e non giocarla”

Corsa Champions, Bonfanti: “Il Milan ha un margine importante, ma deve stare attento”Al termine della 26^ giornata di Serie A, si può dire che il discorso Scudetto sia chiuso, o quasi.

Capello avvisa i rossoneri: “Il Milan deve stare attento al posto Champions. Sarà una bella lotta”Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato - in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - anche dei...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Tecnico, versatile, cattivo: è uno Jashari alla Modric, sempre più decisivo; Milan-Como 1-1, le pagelle: Maignan (4) disastroso, Jashari (6,5) gran lancio, Nico Paz (6,5) non perdona; Milan-Como, tre bocciature pesanti, bene Jashari e Saelemaekers divide: le pagelle dei quotidiani; Milan-Como 1-1, le pagelle: Leao concreto, Maignan si complica la vita.

Jashari: Ora mi sento al 100%, il Milan deve tornare in Champions(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite: Ardon Jashari, centrocampista del Milan ... milannews.it

Jashari allo scoperto sulla Champions: Arrabbiati per non farne parte!, poi sull’arrivo al Milan e ModricIntervistato a MilanTV, Jashari ha avuto modo di raccontarsi, parlando di vari temi, tra cui la Champions, l'arrivo al Milan e Modric. spaziomilan.it

Poche cose sono certe nella vita: la morte e Real Madrid-Manchester City in Champions League I Blancos e i Citizens si affronteranno anche agli ottavi di finale di questa edizione, incontrandosi per la settima volta nella fase a eliminazione diretta negli ultim - facebook.com facebook

Questa mattina, a Nyon, si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions, Europa e Conference League In Europa League, si affronteranno Roma e Bologna in un derby tutto italiano Un derby che però non fa piacere alle squadre impegnate n x.com