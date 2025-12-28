Capello avvisa i rossoneri | Il Milan deve stare attento al posto Champions Sarà una bella lotta

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione nella corsa alla qualificazione in Champions League. In un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport', ha avvertito i rossoneri che la competizione sarà intensa e richiederà particolare attenzione per conquistare un posto tra le prime quattro. Un monito che invita la squadra a mantenere concentrazione e determinazione nel proseguo della stagione.

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole sulla lotta Champions, in cui rischia anche il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello avvisa i rossoneri: “Il Milan deve stare attento al posto Champions. Sarà una bella lotta” Leggi anche: Capello: «L’ultimo Milan è da resettare. Deve stare attento anche al quarto posto. Sulla lotta Champions…» Leggi anche: Un Posto al Sole Anticipazioni 9 dicembre 2025: Filippo accetta la proposta di Chiara, Gennaro deve stare attento! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capello: Milan e Allegri, a Riad avete deluso. Più che Fullkrug servono velocità e un difensore; Capello: “Ultimo Milan da resettare. Allegri a Riyadh non mi ha convinto. Brutti pensieri su Giménez”; Capello avvisa il Milan: Il quarto posto non è scontato. Poi parla di Fullkrug; Capello: Il Milan perde punti e prende gol: non è da Allegri. Capello: "La carenza di giocatori italiani in Serie A è incredibile. Quando penso che nel Milan gioca uno, a volte due italiani..." - Fabio Capello, ex allenatore rossonero, presente a Dubai in occasione della 16^ edizione dei Globe Soccer Awards, ha dichiarato a Sky Sport sul calcio italiano: "È un momento ... milannews.it

Capello: "Milan da resettare, deve stare attento al posto Champions. L'operazione di Gimenez? Brutti pensieri, mi ha fatto venire in mente van Basten..." - I difensori di garanzia però ormai possono andare in Arabia e in ... msn.com

Capello: «L’ultimo Milan è da resettare. Deve stare attento anche al quarto posto. Sulla lotta Champions…» - Capello in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto sulla Serie A soffermandosi in particolare sul Milan e sulla lotta Champions Fabio Capello, 79 anni e una vita spesa nel calcio, osserv ... calcionews24.com

Capello avvisa il Milan «Deluso da Riad. Il 4° posto non è scontato». Per Fabio Capello la Supercoppa ha lasciato segnali preoccupanti: troppe scelte sbagliate, poca convinzione e una fase difensiva fragile. Le chiavi secondo Capello Mancanza x.com

#Capello: “Ultimo #Milan da resettare. #Allegri a Riyadh non mi ha convinto. Brutti pensieri su #Gimenez” facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.