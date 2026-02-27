Il governo italiano ha chiesto a Bruxelles di sospendere l’attuale sistema di scambio delle emissioni, definendolo un attacco molto forte contro la politica climatica dell’Unione Europea. Questa richiesta è stata riportata da Politico come un intervento senza precedenti, segnando un momento di forte tensione tra Roma e le istituzioni europee sulla gestione delle politiche ambientali.

Sospendere il cuore della politica climatica europea. È la richiesta avanzata dal governo italiano a Bruxelles e raccontata da Politico come «l’attacco più aggressivo finora» contro il sistema europeo di scambio delle emissioni. L’ Emissions Trading System, in vigore dal 2005 e pilastro della strategia Ue per la decarbonizzazione, dovrebbe essere messo in pausa secondo il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Una proposta che, scrive la testata, consentirebbe alle imprese di inquinare senza pagare, minando vent’anni di costruzione normativa. L’articolo, firmato da Ben Munster, Zia Weise ed Elena Giordano e pubblicato il 26 febbraio, descrive l’iniziativa italiana come «un attacco straordinario» allo strumento più potente dell’Unione contro il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Italia contro l’ETS: Politico accusa Roma di sabotare la politica climatica Ue

Dal Mercosur agli asset russi. La politica dei rinvii che può sabotare l’UeLe esitazioni sull'accordo con il Sud America e sull'uso dei fondi bloccati presso la banca Euroclear sono il riflesso di un’Europa che rinuncia alla...

Rimborso delle quote Ets, Pichetto ‘confessa’: “Messaggio all’Ue”. L’esperto: “Non si archivia la decarbonizzazione perché l’Italia è in ritardo”Giovedì, intervistato dal Sole 24 Ore, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin lo ha ammesso senza imbarazzi:...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: 150 scienziati ed economisti a Meloni: Giù le mani dall'Ets mentre l'Italia frana; Lettera aperta: Niente di più miope che attaccare il sistema ETS mentre l’Italia frana; L’Italia chiede di sospendere l’Ets; Energia, la Commissione UE avvia le verifiche sul decreto anti-ETS dell’Italia.

Bruxelles, Italia in pressing contro la tassa green che frena la competitivitàL’Italia vuole mettere in pausa le regole dell’Ets, il sistema Ue del chi inquina paga. «In attesa di un’ampia riforma» dell’ormai ... ilgazzettino.it

Ets, tutte le tensioni in Europa e dentro ConfindustriaUndici paesi membri dell’Unione europea, tra cui l’Italia, hanno chiesto alla Commissione di riformare l’Ets, cioè il sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di anidride carbonica, ... startmag.it

Terribile incidente in scooter, muore il fratello del politico italiano - facebook.com facebook